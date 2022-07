Luebecker SC vs TSV Pansdorf, Fußball, Landesliga Holstein, 22.09.18 FOTO: 54° / Felix Koenig up-down up-down David gegen Goliath Die alten Hasen des FC Niendorf/Ostsee fordern im Kreispokal Eutin 08 heraus Von Harald Klipp | 27.07.2022, 10:56 Uhr

Selten sind die Trümpfe so klar verteilt wie in der ersten Kreispokalrunde, wenn der FC Niendorf/Ostsee aus der Kreisklasse C den Landesligisten Eutin 08 erwartet. Doch Vorsicht: Im Team der Außenseiter laufen einige Spieler auf, die in ihrer Laufbahn in der Oberliga gekickt haben.