Stoppuhr an und Gas geben: Die Läufer des 13. Duvenstedter Dorflaufs machen sich am Feiertags-Montag (3. Oktober) wieder auf die vier Strecken. Foto: Torge Meyer up-down up-down Sport in und um Rendsburg Duvenstedter Dorflauf, SH Netz Cup, Fußball und Handball: Volles Programm an drei Tagen Von Torge Meyer | 30.09.2022, 18:18 Uhr

Zwei Derbys locken in der Fußball-Verbandsliga West, die Handballer der HSG Eider Harde wollen am Feiertag gegen den „Kiez-Club“ vom FC St. Pauli feierlich aufspielen, während sich die Ruderer auf dem NOK in die Riemen legen.