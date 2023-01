Die Dartsparte „Flying Walde“ des TSV Schönwalde war in seinem Jubiläumsjahr erstmals Ausrichter eines Ranglistenturniers. Nicht nur die sportlichen Erfolge lassen den Verein an eine Wiederholung denken. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down Dartsport boomt in SH Turnier des TSV Schönwalde: 400 Dart-Fans ließen auf dem Bungsberg die Pfeile fliegen Von Marc Dobkowitz | 18.01.2023, 10:52 Uhr | Update vor 13 Min.

Dart boomt nicht erst seit dem Erfolg des Deutschen Gabriel Clemens bei der Weltmeisterschaft. Am Wochenende war Schönwalde das Mekka des Schleswig-Holsteinischen Steeldarts. An zwei Tagen kamen rund 400 Anhänger des Sports an den Bungsberg.