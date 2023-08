Spenden für den guten Zweck Darts: Open-Air-Turnier des VfR Eckernförde feiert Jubiläum am Wulfsteert Von Stefan Gerken | 25.08.2023, 12:01 Uhr Beim VfR Eckernförde steht das zehnte Open-Air-Turnier der Dartssparte vor dem Vereinsheim „Doppelpass“ am Wulfsteert an. Am Samstag, 26. August, wird zudem auch Geld für die gute Sache gesammelt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Der VfR Eckernförde kann stolz auf sein Open-Air-Turnier sein, denn dieses ist in dieser Form in der Umgebung wohl einzigartig. Bis tief in die Nacht fliegen die Pfeile am Wulfsteert. Samstag, 26. August, ist es zum zehnten Mal so weit.