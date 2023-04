Die beiden Vorstandsmitglieder und aktiven Ligaspieler der „Wilden Darter“, Gerhard Schröder (li.) und Kai Sukiennik, freuen sich am Samstag, 15. April, auf viele Neugierige, die sich den Darts-Sport mal näher anschauen wollen. Ab 12 Uhr haben „Die Wilden Darter“ in ihrem Vereinsheim in der Marienthaler Straße 12 zum Tag der offenen Tür eingeladen.

