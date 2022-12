Unerwarteter Erfolg: Hanna Heidukowski und Johanna Schaly (Mitte) von Dance and Fly Eckernförde gewannen beim 20. Aller-Cup in der Junioren-2-Klasse. Ihre Vereinskameradinnen Lina Jahnke und Mia Zobott (re.) wurden bei ihrem Debüt in dieser Klasse Dritte.

Foto: Privat/Verein up-down up-down