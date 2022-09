Immer wenn Cedric Schrake im gegnerischen Strafraum auftaucht, herrscht Alarmstufe Rot. Hier bereitet er in der Vorbereitung ein Tor vor, indem er den Ball gefühlvoll über den Dersauer Torwart Simon Ehrk ins Angriffsszentrum hebt. Foto: Harald Klipp up-down up-down Fußball-Landesliga Holstein Warum Cedric Schrake für Eutin 08 ein fast unverzichtbarer Spieler geworden ist Von Harald Klipp | 23.09.2022, 16:01 Uhr

Wenn Eutin 08 am Sonntag, den 25. September um 15 Uhr in der Fußball-Landesliga beim SSC Hagen Ahrensburg antritt, ist in der Startelf Cedric Schrake dabei. Der Außenspieler kam 2021 vom SV Göhl nach Eutin und hat sich zu einem Stammspieler entwickelt.