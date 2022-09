Der Badmintonnachwuchs der BSG Eutin zeigt nach den Bezirksmeisterschaften seine stattliche Urkundensammlung. Foto: BSG Eutin / hfr up-down up-down Badminton-Bezirksmeisterschaften BSG Eutin erreicht auch mit neuen Talenten vordere Plätze Von Harald Klipp | 13.09.2022, 10:20 Uhr

Die BSG Eutin ging bei den Badminton-Bezirksmeisterschaften in Berkenthin mit einigen neuen Talenten an den Start. Dabei gelang der jüngsten BSG-Spielerin, Süske Strüber, im Mädchendoppel an der Seite von Jolien Klehs im U13-Doppel der zweite Rang.