Rafiullah Ahmadi wird am Samstag, 2. Oktober, seinen ersten Kampf absolvieren. „Er ist total entspannt und unaufgeregt“, sagt sein Trainer Hartmut Jessen. Der BC 78 Eckernförde hat insgesamt drei Kämpfer für die Meisterschaften in Gettorf gemeldet. Neben Ahmadi steigen noch Glory Mayasi und Satar Dinmohamadi in den Ring.

