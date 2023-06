Davit Harutyunyan vom Gettorfer TV hat nach seinem Vergleichskampf in Niedersachsen gut lachen. Er war der einzige von sieben Schleswig-Holsteinern, der sein Duell gewann. Sonntag boxt er in Neumünster, Ende Juni bei der Deutschen Meisterschaft. Foto: Privat up-down up-down Vergleichskämpfe im Boxen Davit Harutyunyan vom Gettorfer TV rettet Schleswig-Holsteins Ehre Von Stefan Gerken | 09.06.2023, 15:36 Uhr

Der 18-Jährige gewann in der Halle des TuS Vinnhorst als einziger Athlet aus SH seinen Kampf und steigt dieses Wochenende schon wieder in Neumünster in den Ring. Ende Juni folgt dann eine ganz besondere Veranstaltung.