Einen Volltreffer landet hier Neumünsters Salam Magomed Tepsaev (re.) vom BW Wittorf gegen den Heider Bjarne Thomas. Die LM im Boxen fand 2022 im Gettorfer Kultur- und Blidungszentrum (KuBiZ) statt. Foto: Markus Schinke up-down up-down Landesmeisterschaften im Boxen Gettorfer TV freut sich über 600 Zuschauer und einen neuen Titelträger Von Stefan Gerken | 04.10.2022, 17:06 Uhr

Wie so oft bei Box-Veranstaltungen gab es auch bei den Landesmeisterschaften in Gettorf einige Ausfälle und umgeplante Kämpfe. Der BC 78 Eckernförde war ebenfalls betroffen und hatte nur einen aktiven Boxer am Start, der auch noch verlor. Strahlen durfte der junge Davit Harutyunjan vom GTV. Er sicherte sich den Titel und erhielt eine wichtige Einladung.