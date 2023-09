Bowling Vereins-Duell „Männlein gegen Weiblein“ geht an die Männer des BC Gettorf III Von Stefan Gerken | 26.09.2023, 14:58 Uhr Die Mannschaft des BC Gettorf II führt auch nach dem 2. Spieltag die Tabellen der Bowling-Verbandsliga mit sieben Punkten Abstand an. In Neumünster waren für den BCG II dabei: David Maurer (von li.), Sebastian Schemel, Joachim Siegmund und Thomas Welde. Foto: Privat/Jöhnk up-down up-down

Auch am 2. Spieltag der neuen Saison konnten die Teams des BC Gettorf überzeugen. In der Verbandsliga schaffte es der BCG II, die Tabellenführung weiter auszubauen. In Verbandsklasse A waren zwei Teams erfolgreich und liegen auf Rand eins und drei.