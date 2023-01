Die Mannschaft des BC Gettorf II beim letzten Spieltag der Verbandsliga in Lübeck mit (von links): Joachim Siegmund, Timo Horn, Sebastian Schemel und David Maurer. Das Team wurde Vizemeister. Foto: Privat/Jöhnk up-down up-down Bowling-Verbandsliga BC Gettorf reiht sich hinter dem Ausnahmeteam der Saison als Vizemeister ein Von Stefan Gerken | 31.01.2023, 11:25 Uhr

Nach Platz drei in der Vorsaison gab es in der Verbandsliga für die zweite Mannschaft des BCG diese Spielzeit die Vizemeisterschaft mit Rang zwei. Beim Finale in Lübeck gelang den Gettorfern dann noch ein ganz besonderer Sieg.