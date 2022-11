Waren beim Spieltag in Neumünster sehr erfolgreich, die Bowler des BC Gettorf II mit (von links): Timo Horn, David Maurer, Sebastian Schemel und Horst Westphal. Foto: Privat/Jöhnk up-down up-down Bowling-Verbandsliga BC Gettorf II festigt nach sehr erfolgreichem Spieltag in Neumünster Platz zwei Von Stefan Gerken | 10.11.2022, 13:55 Uhr

Das zweite Gettorfer Herrenteam in der Bowling-Verbandsliga konnte am dritten Spieltag in Neumünster überzeugen. Sie verloren lediglich eins von sechs Teamspielen, waren Beste in der Pinwertung und festigten damit Rang zwei.