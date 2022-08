Starke Leistung auf dem Rad: Lukas Schnödewind absolvierte die 180 Kilometer in 4:14 Stunden. FOTO: Privat up-down up-down Ironman in Kalmar/Schweden Triathlet Lukas Schnödewind aus Osterrönfeld pulverisiert seine Bestzeit Von Torge Meyer | 22.08.2022, 19:43 Uhr

Der 26-Jährige hat die richtigen Lehren aus seiner Aufgabe beim OstseeMan in Glücksburg gezogen. Am 26. August geht der „Eisenmann“ vor der eigenen Haustür beim Osterrönfelder Moorlauf an den Start.