Benjamin Neumann (Podestmitte rechts) siegte zusammen mit seinem Teamkollegen Christian Nolde beim Hyrox-Wettkampf in den Hamburger Messehallen. Damit ist er für die WM 2023 in Manchester qualifiziert. Foto: Privat up-down up-down Sportfördergruppe aus Eckernförde Benjamin Neumann wird in Hamburg Gesamtsieger im Hyrox und löst sein WM-Ticket Von Stefan Gerken | 06.12.2022, 16:51 Uhr

Noch im Frühjahr 2022 benötigte Benjamin Neumann von der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Eckernförde zwei Anläufe, um sich für die Weltmeisterschaft im Hyrox zu qualifizieren. Erst beim zweiten Turnier reichte im März 2022 die Zeit. In Hamburg stand nun die Quali für die WM 2023 an –und dieses Mal gab es direkt Platz 1.