Melina Molt (li.) vom Eckernförder MTV wurde an der Seite von Lene Schellinski Landesmeisterin im Beachvolleyball.Schinke FOTO: Markus Schinke Beachvolleyball-Landesmeisterschaft Melina Molt vom Eckernförder MTV feiert den Titel am heimischen Ostseestrand Von Stefan Gerken | 06.06.2022, 17:43 Uhr

Am Eckernförder Südstrand fanden am Sonnabend (U16) und am Sonntag (U17) zwei Landesmeisterschaften im Beachvolleyball statt. Mit Melina Molt sicherte sich die Lokalmatadorin, die gleichzeitig als große Favoriten an den Start ging, den Titelgewinn. Sie qualifizierte sich damit auch zusammen mit Lene Schellinski für die Deutschen Meisterschaften.