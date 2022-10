Die Beachvolleyball-Mannschaft der Eckernförder Jungmannschule in Berlin beim Bundesfinale, von hinten von links: Lars Panzer, Melina Molt, Tizian Osseforth, Kasimir Witt und Liam Ulfig. Vorne von links: Trainer Axel Bürger, Anneke Behrendt, Tomma Christen und Paulina Reelmann. Foto: Privat up-down up-down Jugend trainiert für Olympia Beachvolleyball-Mannschaft der Jungmannschule Eckernförde zum neunten Mal bestes Team in SH Von Stefan Gerken | 07.10.2022, 06:15 Uhr

Souverän setzten sich die Schüler und Schülerinnen des Eckernförder Gymnasiums in Schleswig-Holstein durch und durften daher erneut am renommierten Bundesfinale in Berlin antreten. Dort gab es dann aber nichts zu holen für die Nordlichter. Immerhin: Der letzte Platz konnte vermieden werden und die Motivation für 2023 war schon auf der Rückreise riesig.