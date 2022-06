Die 15-jährige Eckernförderin Melina Molt gewann in vier Wochen drei Landesmeister-Titel. 2023 möchte sie auf das Sportinternat nach Berlin wechseln, dafür muss sie in den Nationalkader aufgenommen werden. FOTO: Markus Schinke up-down up-down Beachvolleyball-Landesmeisterschaft Eckernförderin Melina Molt gewinnt dritten Titel und peilt den Nationalkader an Von Stefan Gerken | 24.06.2022, 17:06 Uhr

In der U17, U18 und auch U19 gab es für Melina Molt keine Gegnerinnen, die die Eckernförderin auf ihrem Siegeszug durch die diesjährigen Jugend-Landesmeisterschaften stoppen konnten. Drei Titel in vier Wochen sind eine schöne Bilanz – doch in Zukunft will die Neuntklässlerin der Jungmannschule gerne auch auf Bundesebene erfolgreich sein.