Es darf getanzt werden: Die Schüler und Schülerinnen vom Jungmann-Gymnasium aus Eckernförde wurden in Kiel wieder einmal Schul-Landesmeister von SH. Das Beachvollyball-Team qualifizierte sich damit erneut für das Finale von „Jugend trainiert für Olympia in Berlin“. Foto: Privat up-down up-down Jugend trainiert für Olympia Beachvolleyball: Eckernförder Jungmannschule bleibt der Serienmeister in SH Von Stefan Gerken | 13.07.2023, 13:45 Uhr

Die Wettquote auf einen Sieg der Eckernförder Jungmannschule beim SH-Vorentscheid um die Teilnahme am Beachvolleyball-Turnier in Berlin wäre wohl sehr gering. Zehn der letzten 13 Male schmetterte sich das Gymnasium ins Finale in der Hauptstadt.