Spektakuläre Flugeinlagen können beim Beachsoccer häufiger vorkommen. Hier vor der sommerlichen Kulisse in Großenbrode. Am Samstag, 9. Juli, und Sonntag, 10. Juli, ist die Flens-Beach-Trophy in Eckernförde am Kurstrand (Höhe Meerwasserwellenbad) zu Gast.

FOTO: 54° / John Garve up-down up-down