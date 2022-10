Im Januar 2022 behielt Patrick Sopha (rechts) in der Herderschule mit 80:79 die Oberhand gegen die Aschersleben Tigers. Foto: Torge Meyer up-down up-down 1. Basketball-Regionalliga Rendsburg Twisters wollen bei den Aschersleben Tigers für stürmische Zeiten sorgen Von Torge Meyer | 07.10.2022, 17:25 Uhr

Im Vorjahr verwandelte sich die Ballsporthalle in einen Tigerkäfig, in dem die Schleswig-Holsteiner vernascht wurden. Unter BBC-Trainer Mahir Solo soll es am Samstag (8. Oktober) besser werden.