Freute sich über hochkarätigen Basketball-Besuch in seinem Restaurant: „Drei“-Chef Heinz Jansen mit Twisters-Trainer Mahir Solo und US-Profi Jo Vontae Millner-Chriss (von links). FOTO: Joachim Hobke up-down up-down Basketball Rendsburg Twisters verpflichten US-Profi Jo Vontae Millner-Chriss Von Joachim Hobke | 19.08.2022, 15:45 Uhr

Am 17. September beginnt die Saison in der 1. Basketball-Regionalliga. Für den BBC wird dann auch der 24-Jährige aus Burlington in North Carolina auflaufen. Ein weiterer Profi soll nicht kommen. Das hat seine Gründe.