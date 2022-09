Die Twisters um Patrick Sopha (rotes Trikot) starteten furios. Foto: Joachim Hobke up-down up-down 1. Basketball-Regionalliga Nord Drama ohne Happyend: Rendsburg Twisters kassieren bittere Auftaktniederlage gegen Berlin Von Joachim Hobke | 18.09.2022, 12:40 Uhr

35 Minuten lang dominieren die Schützlinge von Mahir Solo die Partie, müssen sich am Ende aber mit 65:66 geschlagen geben. Was in der Schlussphase passiert, kann der Twisters-Coach nicht erklären.