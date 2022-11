Im Schnitt hat Balla Thiam (rotes Trikot) bislang 4,6 Punkte pro Spiel für die Twisters erzielt. Foto: Joachim Hobke up-down up-down 1. Basketball-Regionalliga Balla Thiam will mit den BBC Rendsburg Twisters in die 2. Liga ProB Von Joachim Hobke | 18.11.2022, 17:28 Uhr

Der 21-Jährige kam im Sommer von Rot-Weiß Cuxhaven und fühlt sich in Rendsburg wohl. Sportlich läuft es für Thiam, der am Samstag (19. November, 19.15 Uhr) mit den Twisters den ASC 46 Göttingen empfängt, allerdings noch nicht ganz so wie erhofft. Das hat seine Gründe.