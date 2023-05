Melina Bünning freut sich über ihr erstes großes Turnier mit der Fußball Nationalmannschaft. Die Abwehrspielerin aus Barkelsby ist bei der U17-EM in Estland ab dem 14. Mai dabei. Foto: Julius Nieweler/DFB up-down up-down Auftakt am 14. Mai gegen Spanien Barkelsbyerin Melina Bünning ist bei der U17-Europameisterschaft in Estland dabei Von Stefan Gerken | 09.05.2023, 09:07 Uhr

Die 16-jährige Fußballerin hat ihr Ziel mit der Nominierung zum Turnier in Estland erreicht. Jetzt stehen spannende Tage an, am 10. Mai startet die Anreise, doch ausgerechnet die Barkelsbyerin hat vorher noch einen wichtigen Termin.