Über das Osterwochenende will der Barkelsbyer SV am liebsten zweimal jubeln. Samstag, 8. April, in der Liga gegen die SG Nordau und Ostermontag, 10. April, im Flens-Cup. Hier freuen sich Tjark Carstensen, Mathis Ehrens und Tim Tepass, links eilt noch Ben Muth dazu. Foto: Vetter up-down up-down Flens-Cup am Ostermontag Barkelsbyer SV: Gute Nachrichten und beste Erinnerungen an Gegner SG Nordau Von Stefan Gerken | 06.04.2023, 12:52 Uhr

Am Osterwochenende ist der Fußball-Verbandsligist zweimal im Einsatz. Das zweifellos wichtigere Spiel ist die Heimpartie am Samstag, 8. April, gegen die SG Nordau in der Liga. Ostermontag, 10. April, steht ein Pokal-Viertelfinale an.