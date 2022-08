Kapitän Jost Andreas präsentierte seinem Team den Meisterpokal. Ab Sonntag wird es in der neuen Liga ernst. FOTO: Stefan Gerken up-down up-down Fußball In der Verbandsliga angekommen: Das ist das Saisonziel des Barkelsbyer SV Von Stefan Gerken | 05.08.2022, 09:20 Uhr

Sportlich lief es in den Vorjahren beim BSV wie am Schnürchen, eine Aufstiegsfeier jagte die nächste. Am Sonntag peilt das Team von Trainer Andreas Petersen ein erfolgreiches Heimspieldebüt in der neuen Spielklasse an.