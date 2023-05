Dennis Beerbaum (re.) zieht seinen Mitspieler Jost Andreas wieder auf die Beine. Nach dem Schlusspfiff und dem späten 2:2-Ausgleich war die Stimmung beim Barkelsbyer SV eher gedrückt. Der Klassenerhalt ist sehr wahrscheinlich, aber nicht endgültig sicher. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Verbandsliga Nord Barkelsbyer SV sichert sich wohl den Klassenerhalt, ist aber nicht in Partylaune Von Stefan Gerken | 20.05.2023, 17:01 Uhr

Nach etwas über 90 Minuten war es so weit: Die Spieler, Trainer und Anhänger des BSV durften sich in den Armen liegen, denn der Klassenerhalt ist so gut wie sicher. Doch der Spielverlauf verhagelte den Blau-Gelben die gute Stimmung.