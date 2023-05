Tim Tepass (li.) vom Barkelsbyer SV sorgt hier im Strafraum im Spiel gegen den TSV Großsolt-Freienwill für Gefahr. Am Samstag, 20. Mai, kann der BSV mit einem Heimsieg über Schleswig 06 den Klassenerhalt nach einer schwierigen Saison sicher machen. Foto: Dirk Vetter up-down up-down Abstiegskampf gegen Schleswig 06 Barkelsbyer SV: Ein letzter Sieg zum Klassenerhalt ist absolut Pflicht Von Stefan Gerken | 19.05.2023, 15:28 Uhr

Das Minimalziel wurde am vergangenen, vorletzten Spieltag erreicht: Der BSV hat in der Fußball-Verbandsliga Nord den Klassenerhalt am Samstag, 20. Mai, nun wieder in eigener Hand. Auf Schützenhilfe kann sich das Team nicht verlassen.