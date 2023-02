Der 17-jährige Niklas Stehr gab in der Verbandsliga beim Wettkampf in Norderstedt sein Debüt für den ATSV Stockelsdorf. Foto: Dennis Baldin / hfr up-down up-down Nach dem Verbandsligatitel ATSV Stockelsdorf will mit Pfeil und Bogen in die Regionalliga aufsteigen Von Wilhelm Boller | 10.02.2023, 15:53 Uhr

Den Titel des Verbandsligameisters haben die Bogensportler des ATSV Stockelsdorf in der Tasche. Am Sonnabend, den 11. Februar wollen sie den Erfolg krönen. Dann geht es im niedersächsischen Scheeßel um einen von zwei freien Plätzen in der Regionalliga Nord.