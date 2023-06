Viel näher als hier beim Start war die Konkurrenz Adia Budde (re.) vom TSV Altenholz nie. Sie gewann im Alleingang und mit neuer Bestzeit über die 1500-Meter-Distanz. Foto: Markus Schinke up-down up-down Leichtathletik-Landesmeisterschaft TSV Altenholz: Adia Budde und Hanna Bewarder sammeln drei Medaillen in Hamburg Von Stefan Gerken | 05.06.2023, 15:22 Uhr

Über zwei Tage wurden in der Jahnkampfbahn in Hamburg die Landesmeister aus Hamburg und Schleswig-Holstein in der U16 und U20 gesucht. Wenig überraschend trumpfte Adia Budde erneut auf und rannte zudem ein komplett unerwartetes Rennen.