Pures Glück, kein Neid. Einfach nur Freude über einen sensationellen Lauf aus deutscher Sicht. Adia Budde vom TSV Altenholz hatte nicht etwa eine Goldmedaille an ihre Mitstreiterin vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV), Jolanda Kallabis, verloren – nein, Budde hatte in ganz starker Art und Weise Silber gewonnen. Beide freuten sich für die jeweils andere und lagen sich nach dem Zielfinish erleichtert, stolz und fröhlich in den Armen.

„Man muss es wirklich anerkennen, dass Jolanda nicht zu schlagen war. Aber für Adia ist Silber einfach nur toll. Das Rennen lief nahezu perfekt“ Karsten Ralfs Leichtathletik-Trainer im TSV Altenholz

Kallabis hatte mit diesem Erfolg, der in 6:20,22 Minuten einen neuen deutschen U18- und sogar U20-Rekord bedeutete, die erste Goldmedaille für das deutsche Team bei der U18-EM in Jerusalem geholt. Die Freiburgerin hatte sich am vorletzten Wassergraben vom restlichen Feld abgesetzt.

Adia Budde hat Dänin Sofia Thørgersen im Griff

Budde konnte das schnelle Tempo auf den letzten eineinhalb Runden nicht mitgehen, schaffte es aber souverän, sich die ebenfalls hochgehandelte Dänin Sofia Thørgersen vom Hals zu halten und lief nach 6:28,09 Minuten zu Silber. „Man muss es wirklich anerkennen, dass Jolanda nicht zu schlagen war. Aber für Adia ist Silber einfach nur toll. Das Rennen lief nahezu perfekt“, freute sich Buddes Heimtrainer im TSV Altenholz, Karsten Ralfs, mit und für seinen Schützling.

Hier entscheidet sich der Kampf um Gold: Jolanda Kallabis (v.) von der FT 1844 Freiburg zieht eine Runde vor dem Ende davon. Adia Budde kann zwar folgen, aber nicht mehr aufschließen. Im Schlussspurt setzte sich die Altenholzerin gegen die Dänin Sofia Thørgersen durch und errang Silber. Foto: Iris Hensel

Was beiden Deutschen in diesem Rennen entgegen kam: Die beiden Spaniererinnen übernahmen freiwillig die Tempoarbeit. Budde und Kallabis waren aber vom Start weg ganz vorne mit dabei und umgingen so das große Gedränge am Wasserhindernis. „Taktisch hätte es kaum besser laufen können“, sagte Ralfs. Als die Spanierinnen müde wurden, hatte sich bereits eine fünfköpfige Spitzengruppe gebildet, die auf vier schrumpfte, als Xela Martinez zurückfiel.