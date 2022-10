Große Handball-Familie: Beim MTV Dänischenhagen haben die Männer- und Frauenteams einen großen Zusammenhalt und unterstützen sich oft gegenseitig. Hier bei einem Saisonabschlussfoto 2022. Am Sonntag, 30. Oktober, findet beim MTVD ein Handball-Tag mit vier Partien in Folge statt. Foto: Sascha Hamann up-down up-down Handball-Tag mit vier Spielen Tombola, Foodtruck, Bierwagen und Handball satt am Sonntag beim MTV Dänischenhagen Von Stefan Gerken | 28.10.2022, 12:18 Uhr

Ein besonderes Handball-Fest feiert der MTV Dänischenhagen am Sonntag, 30. Oktober, in seiner Hans-Bernd-Halle. Rund acht Stunden Live-Handball der MTV-Teams stehen an. Zuschauer können mit ihrem Besuch die Jugendabteilung unterstützen und dürfen sich auf sportliche sowie kulinarische Leckerbissen und Gewinne freuen.