3. Handball-Liga der Männer Eider Hardes Coach Matthias Hinrichsen warnt vor Schlusslicht TSV Anderten Von Björn Carstens | 15.09.2023, 13:03 Uhr Hat mit der HSG Eider Harde schon viel erlebt: Jannik Oettershagen (weißes Trikot) ist den kompletten Weg von der SH-Liga bis in die 3. Liga mitgegangen. Foto: Joachim Hobke up-down up-down

Wie hat die HSG die deutliche Derby-Niederlage beim TSV Altenholz verdaut? In eigener Halle will Eider Harde am Samstag (16. September/17.45 Uhr) wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Doch einfach wird es nicht.