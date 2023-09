3. Handball-Liga der Männer Perfekter Auftakt für HSG Eider Harde: Aufsteiger feiert Kantersieg gegen SG Hamburg-Nord Von Björn Carstens | 03.09.2023, 14:04 Uhr Als Tabellenführer fahren die Eider Harder um Georg Rohwer am 2. Spieltag zum Derby nach Altenholz. Foto: Joachim Hobke up-down up-down

Bei der Rückkehr der HSG Eider Harde in die 3. Liga sehen mehr als 400 Zuschauer in der Hohner Halle einen 34:21-Sieg. Gleich elf Spieler können sich in die Torschützenliste eintragen. Einer sticht besonders hervor.