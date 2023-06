Bei der letzten Auflage 2019 war die damalige weibliche Jugend D der HSG Fockbek/Nübbel um Greta Kühl (Nr. 19) eine Klasse für sich und gewann überlegen den Pokal. Foto: Joachim Hobke up-down up-down Jugendturnier im Handball Nach drei Jahren Coronapause: Fockbeker „Aalversupercup“ meldet sich mit 60 Teams zurück Von Joachim Hobke | 08.06.2023, 14:40 Uhr

Am Sonntag (11. Juni) wird auf dem Sportplatz am „Krattredder“ wieder um die Siegerpokale in neun Altersklassen gekämpft. Los geht es um 10 Uhr. Wer gewinnt den „Aalversupercup“ für den erfolgreichsten Verein?