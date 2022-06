Finja Schlaeger auf Amicello belegte in der Kleinen Tour Springen Platz 6. FOTO: Klaus-Dieter Tüxen Reiten Darum gab es bei der Nord-Ost-Pferd 2022 weniger Nennungen als in den Jahren vor der Corona-Pause Von Klaus-Dieter Tüxen | 15.06.2022, 10:36 Uhr

Die Nord-Ost-Pferd fand in diesem Jahr nur an zwei, statt wie bisher an drei Tagen statt. Gleich 14 Prüfungen mussten gestrichen werden.