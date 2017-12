Basketball-2. Bundesliga ProB : SC Rist Wedel will das Blatt wenden

vergrößern 1 von 2 Foto: Claus Bergmann 1 von 2

von Kornelius Krüger

erstellt am 01.Dez.2017 | 12:30 Uhr

Wedel | Ein Dreivierteljahr liegt die letzte Auswärtsreise des SC Rist Wedel zu den Itzehoe Eagles bereits zurück. Die Erinnerungen an den dramatischen 84:80-Erfolg der Wedeler Anfang März sind dennoch allgegenwärtig.

Die hiesigen Korbjäger von Headcoach Felix Banobre qualifizierten sich damals dank des Erfolgs am letzten regulären Saisonspieltag für die Playoffs der 2. Bundesliga Pro B, während die Eagles in der Playdown-Runde um den Klassenerhalt spielten. Der Rest ist bekannt: Rist scheiterte in der ersten Runde, die Eagles entgingen dem Abstieg.

Neun Monate später müssen erneut beide Teams um die Teilnahme an den Playoffs um den damit einhergehenden Klassenerhalt bangen. Nach elf Spielen weisen sowohl die Wedeler als auch die Eagles vier Siege sowie sieben Niederlagen vor. Im ersten Aufeinandertreffen der aktuellen Saison behielt das Team von Coach Pat Elzie, der in der Saison 2003/2004 in Wedel in der Verantwortung stand, die Oberhand und feierte einen knappen 74:72-Erfolg in der Steinberghalle.

Drei Wochen später will Wedel das Blatt wenden. „Ich weiß, dass wir jede Mannschaft in der Liga bezwingen können, wenn wir in Form sind und gut trainieren“, sagt Banobre. Darin liegt jedoch das Problem. Weder die Form noch die Personallage stimmten zuletzt und somit schleppt der SC Rist eine fünf Spiele andauernde Pleitenserie mit sich herum.

Doch ein bisschen Hoffnung dürfen die Rister noch haben, denn Vincent Kittmann und Mario Blessing haben in dieser Woche wieder einen Schritt nach vorne gemacht und werden eine Alternative sein. Wenn die Physiotherapeuten die Rückenprobleme von Center Aurimas Adomaitis in den Griff bekommen, sieht es schon wieder etwas besser aus.