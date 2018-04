Basketball-2. Bundesliga ProB Nord : SC Rist Wedel mit Ladehemmung in der Abstiegsrunde

Wedeler vergeben in Essen den nächsten Matchball. Noch aber haben sie es in der eigenen Hand.

von Michael Bunk

09. April 2018, 09:00 Uhr

Wedel | Sie waren als treffsicherste der vier Mannschaften in die Abstiegsrunde gegangen, doch im Kampf um den Verbleib in der 2. Basketball-Bundesliga ProB Nord haben die Spieler des SC Rist Wedel Ladehemmung. Das 75:83 (33:43) bei ETB Wohnbau Essen war die dritte Niederlage in Folge.

Der Vorsprung zu den beiden Abstiegsplätzen ist auf zwei Zähler zusammengeschrumpft. „Wir haben zum Schluss einige entscheidende Reboundduelle verloren und waren in der Phase wie blockiert“, lautete das ernüchternde Fazit von Wedels Trainer Felix Banobre.

Erstmals in dieser Saison mit Doppellizenzspieler Lars Kamp (Hamburg Towers/ ProA) in seinenr Reihen hatte der SC Rist in Essen eine gute erste Halbzeit aufs Parkett gezaubert. In den Blickpunkt spielte sich zu Beginn aber Jens Hirschberg mit sieben Punkten in Folge. Beide trafen wie Aurimas Adomaitis und Nino Celebic zweistellig.

US-Boy lehrt Rist das Fürchten

Die herausragende Persönlichkeit auf dem Feld aber trug das Trikot des ETB Wohnbau. Der Essener US-Amerikaner Forrest Robinson verbuchte 34 Punkte für sich und sein Team. So schmolz der Wedeler Vorsprung nach dem Seitenwechsel zusammen. Wir haben das Wurfgefühl verloren“, klagte Banobre.

Mindestens eines der beiden noch ausstehenden Spiele muss der SC Rist gewinnen, um sicher in der ProB zu bleiben.