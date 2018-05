Basketball HBV-Pokal : SC Rist verliert Pokalfinale

Wedelerinnen unterliegen BG West 61:66 im Endspiel. Trainer Schunke und Böttcher erhalten eine Auszeichnung.

von Kornelius Krüger

02. Mai 2018, 13:15 Uhr

Wedel | Die Basketballerinnen des SC Rist Wedel haben das Endspiel um den HBV-Pokal knapp verloren. Sie unterlagen der BG West in der Sporthalle Wandsbek mit 61:66. „Das war von vornherein nicht unser Tag“, bedauerte Trainer Manfred Schuncke nach dem verlorenen Finale.

Lange habe sich seine Mannschaft gegen die körperbetonte Spielweise des Nachbarn schwer getan, sagte er. „Taktisch hatten wir sie eigentlich auf das vorbereitet, was da kommt. Aufgrund der Nervosität waren wir aber nicht in der Lage, diese Vorgaben umzusetzen. Und so hat sich BG West immer weiter absetzen können“, fasste er zusammen.

„Einfachste Sachen verschossen”

Im zweiten Viertel lief es dann schon besser, nun wurden die eigenen Stärken ausgespielt. Allerdings gelang es nicht, diese positive Entwicklung im dritten Abschnitt fortzuführen. „Da haben wir einfachste Sachen verschossen“, so Schuncke. Und in der Verteidigung ließ man den Gegner zugleich zu oft gewähren.

Die Risterinnen meldeten sich aber noch mal zurück. Sie erhöhten im Schlussabschnitt den Druck und kämpften sich in der Endphase Stück für Stück heran – die gute Freiwurfquote half dabei auch ordentlich mit. 59:62 hieß es aus Wedeler Sicht, aber die BG West wehrte das Aufbäumen ab und sicherte sich letztlich den Pokalsieg.

Tags zuvor hatten sich die Risterinnen in der Vorschlussrunde gegen den SC Alstertal-Langenhorn (57:35) behauptet und so den Einzug ins Endspiel geschafft.

Auszeichnung für Wedeler Trainer-Duo

Während die Damen des Regionalligisten die Krönung der Saison knapp verpassten, verabschiedeten sich zumindest die Trainer der Mannschaft mit einem Erfolg in die Sommerpause.

So wurde das Gespann um Schuncke und Olli Böttcher vom Hamburger Basketball Verband in der Kategorie „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet. Er erachte den Preis als stellvertretende Ehrung für den gesamten Wedeler Mädchenbereich und für die Leistung der 1. Damen, so Schuncke.

„Ich freue mich darüber, dass wir beide das gewonnen haben, muss aber auch sagen, dass es im Prinzip nur eine Bestätigung dessen ist, was Olli und ich momentan machen, und auch das reflektiert, was beim SC Rist im Moment insgesamt im Mädchenbereich passiert. Mit den 1. Damen haben wir das Zugpferd“, sagt Schunke.