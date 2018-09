„Extrem wichtig” : SC Rist siegt zum Auftakt

Wedeler Basketballer starten mit einem Heimerfolg gegen Schwelm in die 2. Bundesliga ProB. Ein Neuzugang überzeugt.

von Kornelius Krüger

24. September 2018, 14:55 Uhr

Wedel | Als die Schlusssirene ertönte, hallte ein lauter Jubelschrei durch die Steinberghalle. Die Basketballer des SC Rist Wedel sind mit einem 93:82 (42:44)-Erfolg in die neue Zweitliga-Saison (Pro B) gestartet. „Es ist extrem wichtig, dass wir diesen Sieg geholt haben“, sagte Christoph Roquette, Sportlicher Leiter der Rister.

Mühsamer Beginn am Steinberg

Dabei erwischten die Hausherren einen schlechten Start in die Begegnung gegen die Baskets Schwelm und lagen nach dem ersten Viertel mit 18:24 im Rückstand. „Wir hatten Probleme mit den Distanzwürfen“, gestand Roquette und die Statistik gab dem Ex-Spieler Recht.

In den ersten 20 Minuten fand bei zehn Versuchen lediglich ein Dreipunkte-Wurf der Wedeler den Weg durch die Reuse. Nach Zuspiel des agilen Mario Blessing brach letztlich Justus Hollatz kurz vor Ende des zweiten Viertels den Bann und verkürzte auf 40:42.

Wedeler gewinnen an Sicherheit – auch aus der Distanz

Nach einem 42:44 zur Halbzeit fand Coach Felix Banobre in der Halbzeit die richtige Ansprache, sein Team kam mit Fokus und Spielwitz aus der Kabine und legte sofort einen 9:0-Run hin – dank drei verwandelten Distanzwürfen. Schwelm nahm eine Auszeit, die Unterbrechung tat dem Lauf der Wedeler jedoch keinen Abbruch.

„Wir haben eine richtig starke zweite Halbzeit gespielt. Wir waren in der Defensive aufmerksam, haben gut am Brett gearbeitet und in der Offensive den Ball bewegt“, analysierte Roquette.

Center überragen alle

Center Aurimas Adomaitis (Topscorer mit 27 Punkten) sowie Neuzugang Malo Valérien (19) nutzten die Freiräume unter dem Korb und profitierten dabei immer wieder von präzisen Anspielen der Guards wie Lars Kamp (sechs Assists), Rich Igbineweka und Mario Blessing (jeweils fünf Vorlagen).

Nach dem erfolgreichen Auftakt wollen die Wedeler bei den Herzögen Wolfenbüttel (30. September, 17 Uhr) da weitermachen, wo sie gestern aufgehört haben.