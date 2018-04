2. Basketball-Bundesliga ProB Nord : Macht der SC Rist in Essen alles klar?

Wedel reisen zum Playdown-Spiel bei den Baskets Essen. Auf einen US-Boy müssen sie besonders achten.

von Jonas Altwein

07. April 2018, 10:30 Uhr

Wedel | Eigentlich hatten sie sich das ganz anders vorgestellt. Die Basketballer des SC Rist Wedel wollten in der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga ProB Nord kurzen Prozess machen. Nach zwei Niederlagen in Folge gegen den schlechter platzierten RSV Eintracht aus Stahnsdorf hat sich die Lage im Kampf um den Klassenerhalt aber zugespitzt.

Eine weitere Pleite Samstagabend bei den ETB Wohnbau Baskets Essen (19.30 Uhr) und die Mannschaft von Trainer Felix Banobre würde in arge Bedrängnis geraten.

„Wir müssen Kleinigkeiten verbessern, daran haben wir im Training gearbeitet. Wir bleiben unserem Motto treu, dass wir von Spiel zu Spiel schauen“, sagt Banobre. Viel mehr lässt sich der Spanier nicht entlocken.

Essen liegt in der Tabelle der Abstiegsrunde zwei Punkte hinter dem SC Rist. Im letzten Spiel vor der Winterpause beendeten die Rolandstädter mit einem 66:59 beim NRW-Klub eine Negativserie von sieben Niederlagen in Folge.

Playdown-Tabelle

Platz Team Spiele Punkte 1. SC Rist Wedel 25 20 2. Baskets Essen 25 18 3. RSV Eintracht 26 18 4. Cuxhaven Baskets 26 14

Helfen könnte den Wedelern unter anderem, die Kreise des US-Amerikaners Montreal Scott einzuengen. Der Aufbauspieler erzielt die meisten ETB-Punkte (18,6 im Schnitt), bereitet die meisten Korberfolge vor (5,5), ist seit dem Abgang des Kanadiers Nick Tufegdzich Essens bester Rebounder und verbucht 2,2 Ballgewinne pro Spiel – auch das ist der Mannschaftsbestwert.

Eine wichtige Rolle nimmt ebenfalls der frühere Rister Jeffrey Martin ein, der im Winter von Rostock nach Essen wechselte. Knapp zehn Punkte erzielt der 23-Jährige pro Begegnung. „Essen hat viel größeres Potenzial, als es der Tabellenstand zeigt“, meint Banobre. In der vergangenen Spielzeit war der ETB immerhin noch in der 2. Bundesliga ProA am Start.

Sollte der SC Rist in Essen die Oberhand behalten, hätte das Banobre-Team den Ligaverbleib sicher. Um den Abstieg zu vermeiden, müssen die Wedeler in den Playdowns mindestens Zweiter werden.