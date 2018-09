Torhüter Lopes über die Talfahrt des Wedeler TSV : „Einiges ist nicht optimal gelaufen”

In der Fußball-Oberliga hinkt Wedel den Ansprüchen hinterher. André Alves Lopes glaubt aber an die Qualitäten des Teams.

von Jonas Altwein

28. September 2018, 15:15 Uhr

Wedel | André Alves Lopes will die Situation gar nicht erst beschönigen. „Wir sind überhaupt nicht da, wo wir sein wollen“, sagt der Torhüter des Wedeler TSV.

Die Oberliga-Fußballer von Trainer Daniel Domingo hatten sich nach der verkorksten Vorsaison einen Rang im gesicherten Mittelfeld vorgenommen – nach neun Spieltagen steht das Team mit nur einem Sieg auf einem Abstiegsplatz.

Verletzungen erschweren die Situation

Die Gründe für das schlechte Abschneiden? „Einiges ist nicht optimal gelaufen“, holt Alves Lopes aus und bringt vor allem die angespannte, personelle Konstellation ins Spiel. „Bei zwei, drei Partien hatten wir nur Torhüter auf der Bank. Wenn so viele fehlen, ist es schwer, dass sich ein Grundgerüst bildet“, sagt der Keeper und verweist auch auf den Umbruch im Sommer, als nicht weniger als zwölf neue Akteure ins Boot geholt wurden.

Alves Lopes, einer dieser Neuen, ist aber davon überzeugt, dass die Zeit der Wedeler noch kommen wird. „Die Qualität ist definitiv da. Wir wissen das einzuschätzen“, bekräftigt der neue Stammtorwart.

Vizekapitän will ein Vorbild sein

Dass Trainer Domingo nach der 1:3-Niederlage gegen Teutonia 05 Anfang September laut über einen Abschied nachgedacht hat, ist für Alves Lopes kein Problem. „Daniel Domingo ist ein selbstkritischer Typ – ich hatte aber nicht das Gefühl, dass er lange gezweifelt hat. Wir haben da sehr offen kommuniziert“, so der Portugiese.

Mit seiner Rolle als Vizekapitän fühlt sich Alves Lopes in Wedel „sehr wohl“. „Ich gehöre jetzt zu den Älteren. Es ist etwas Besonderes für mich, ein Vorbild zu sein“, sagt der 30-Jährige.

Im Heimspiel am Sonntag, 30. September, gegen den kriselnden SC Victoria peilen die Wedeler den zweiten Saisonsieg an. „Wir wollen uns Selbstvertrauen holen“, blickt der Keeper voraus.

Wedeler TSV – SC Victoria. Alter Bekannter: Von Anfang 2016 bis Juli 2017 hütete Lucas Albracht (24) das Wedeler Tor. Nach einem Jahr in Pinneberg spielt er nun für Vicky.

VfL Pinneberg gewinnt zumindest ein Testspiel

Die Fußballer des VfL Pinneberg haben das schon unter der Woche getan. Den 2:0-Testspielerfolg gegen Landesligist Rantzau (Tore: Leif Lembke und Donat Xhelili) will Trainer Patrick Bethke zwar nicht überbewerten, ein gutes Gefühl hat er seiner in der Liga noch punktlosen Elf trotzdem gegeben.

„Wichtig war auch, dass wir mal Null gespielt haben“, so Bethke. Für das Auswärtsspiel heute Abend, Freitag, bei Concordia (19.30 Uhr) kündigte der VfL-Coach „Überraschungen“ in der Startelf an.

Concordia – VfL Pinneberg. Angstgegner: Der VfL hat in 19 Duellen mit Cordi nur zweimal gewonnen.

SV Rugenbergen empfängt einen Aufsteiger

Der SV Rugenbergen trifft am Sonntag auf den Liga-Neuling Meiendorfer SV (14 Uhr). Nach der späten 4:5-Niederlage beim FC Teutonia 05 wollen die Bönningstedter zurück in die Erfolgsspur.

SV Rugenbergen – Meiendorfer SV. Ausgeglichene Bilanz: In 13 Partien stehen bei drei Remis je fünf Siege und 24:24-Tore zu Buche.