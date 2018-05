Fussball Oddset-Pokal : Der Traum ist geplatzt

Wedeler TSV verliert das Halbfinale beim Niendorfer TSV mit 1:3.

von Kornelius Krüger

02. Mai 2018, 13:05 Uhr

Wedel | Jan Eggers lag auf dem Boden, vergrub den Kopf in seinen Händen. Es lief die 86. Minute in der Halbfinalpartie des Oddset-Pokals zwischen den Gästen aus Wedel und dem Niendorfer TSV. Eggers hatte soeben einen Distanzschuss aus 18 Metern knapp neben das Gehäuse der Hausherren gesetzt und somit den Anschlusstreffer zum 2:3 verpasst.

Es war das letzte Aufbäumen des hiesigen Oberligisten, der am Tag der Arbeit eine 1:3 (0:1)-Pleite gegen den Ligakonkurrenten aus Hamburg-Niendorf hinnehmen musste.

Wedel-Coach Daniel Domingo setzte den Fokus vor 434 Zuschauern am Sachsenweg zunächst auf die Defensive. „Wir wollten kompakt stehen, Niendorf das Spiel überlassen und immer wieder per Konter für Torgefahr sorgen“, so der 41-Jährige.

Eibl verhindert frühen Rückstand

Bereits nach 50 Sekunden brannte es in der Abwehr der Gäste jedoch lichterloh. Innenverteidiger Christopher Eibl konnte gerade noch den Schuss von NTSV-Angreifer Magnus Hartwig abblocken.

In der Folgezeit fanden die Gäste besser in die Begegnung – und kassierten ein ganz unglückliches Gegentor. Eine Flanke von Lennard Speck wurde länger und länger und senkte sich hinter WTSV-Keeper Stefan Steen ins lange Eck (25.). „Das Gegentor war unnötig“, haderte Domingo, dessen Laune sich nach dem Seitenwechsel zunächst noch weiter verschlechtern sollte.

Mahnke gibt die richtige Antwort auf das 0:2

Nach einem Ballverlust im Mittelfeld tauchte Ilyas Afsin alleine vor Steen auf und verwandelte nur vier Minuten nach Wiederanpfiff eiskalt zum 2:0. Wedel ließ sich von dem neuerlichen Nackenschlag allerdings nicht aus dem Konzept bringen und erhöhte stattdessen die Schlagzahl.

Einen Freistoß von Jan Eggers drückte der zur Pause eingewechselte Dominik Mahnke zum 1:2 über die Linie (51.).

Trainer kritisiert Abwehrverhalten

„Nach dem Anschlusstreffer haben wir genug Zeit, um die Partie zu drehen. Dass wir uns sieben Minuten später auskontern lassen, ist unfassbar“, schüttelte Domingo den Kopf. Mit einem Pass hebelte Niendorf die komplette Defensive der Gäste aus, Mustafa Ercetin steuerte alleine auf Steen zu und legte quer auf den mitgelaufenen Dario Streubier, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

In der Schlussphase warf Wedel noch einmal alles nach vorne. Zwei Minuten vor der bereits erwähnten Chance von Jan Eggers setzte Jorma Eggers den Ball aus sechs Metern über den Kasten.

Es blieb somit beim 1:3 – der Traum vom Pokalfinale war geplatzt. „Die Jungs haben alles versucht und besonders in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung geboten. Es ist schade, dass wir nicht ins Finale eingezogen sind. Niendorf war die cleverere Mannschaft“, so Domingo.

Finaltag der Amateure

Am Pfingstmontag, 21. Mai, treffen die siegreichen Niendorfer im Endspiel auf die TuS Dassendorf. Der Oberliga-Meister löste das Finalticket dank eines 2:0-Erfolgs n.V. (0:0) bei Teutonia 05.