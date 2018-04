Fussball-Oberliga Hamburg : Der dankbare Rückkehrer

Daniel Domingo soll Talfahrt des Wedeler TSV beenden. VfL Pinneberg will siebten Sieg in Serie. SV Rugenbergen zum Topspiel bei Vicky.

von Jonas Altwein

27. April 2018, 08:30 Uhr

Wedel | Im Leben sieht man sich immer zweimal. Erst vor knapp fünf Monaten hatte Daniel Domingo den Wedeler TSV verlassen, jetzt ist er schon wieder da. „Damit habe ich nicht gerechnet“, räumt der 41-Jährige nach seiner Rückkehr ins Elbestadion ein.

Domingo verabschiedete sich Ende 2017 als Co-Trainer von Jörn Großkopf, um als Manager beim Ligarivalen Concordia anzuheuern. „Mein Abschied hatte nichts mit Jörn zu tun“, versichert der Spanier, „ich wollte mal etwas Neues ausprobieren.“ Doch die Rolle bei den Hamburgern habe Domingo „nicht so gut gelegen“.

„Ich habe nicht sofort zugesagt.”

Der Kontakt zum WTSV sei derweil nie abgerissen, nach der Entlassung von Großkopf Mitte April wurde ihm der Cheftrainerposten angeboten. „Ich habe nicht sofort zugesagt“, berichtet Domingo. Nach reiflicher Überlegung und der Freigabe der Concorden sei der einstige Junioren-Coach aber zu der Überzeugung gekommen, dem Verein etwas zurückgeben zu wollen.

„Ich bin Wedel dankbar, dass sie mir damals die Möglichkeit gegeben haben, in der Oberliga zu arbeiten“, so Domingo. Jetzt ist es seine Aufgabe, den Verein in jener Spielklasse zu halten.

Und diese ist angesichts der aktuellen Entwicklung – nach sechs Niederlagen in Folge stürzte das Team bis auf Rang 13 ab – nicht zu unterschätzen. Zumal unter gewissen Umständen (siehe Info-Kasten) auch der Tabellenfünfzehnte aus der Oberliga absteigt.

„Haben das Zeug, um den Klassenerhalt zu schaffen.”

Domingo, der am Dienstag seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft abhielt, ist davon überzeugt, die Trendwende einleiten zu können: „Ich habe keine verunsicherte Truppe gesehen. Die Jungs haben das Zeug, um den Klassenerhalt zu schaffen.“

Gibt es einen vierten Absteiger aus der Oberliga? Neben den drei Regel-Absteigern muss in dieser Oberliga-Saison gegebenenfalls noch eine vierte Mannschaft den Gang in die Landesliga antreten. Falls Altona 93 (Tabellenschlusslicht) und der FC St. Pauli II (Zwangsabstieg, wenn die Profis nächstes Jahr drittklassig spielen) aus der Regionalliga absteigen und darüber hinaus der FC Teutonia 05 in der Aufstiegsrunde zur vierten Liga scheitert, steigt auch der Tabellenfünfzehnte der Oberliga ab.

Am Sonnabend ist im Elbestadion um 13 Uhr Tabellenschlusslicht Vorwärts-Wacker zu Gast, das seit der 3:4-Niederlage im Nachholspiel gegen den VfL Pinneberg unter der Woche auch rechnerisch abgestiegen ist.

„So eine Mannschaft hat nichts zu verlieren. Der Druck liegt bei uns“, warnt Domingo. Gegen den Klub aus Hamburg-Billstedt muss der Coach auf die gesperrten Nicolaj Rörström und Tim Jeske verzichten. Christian Dirksen könnte nach Handbruch in die Startelf zurückkehren.

Gelingt Pinneberg der siebte Streich?

Der VfL Pinneberg peilt unterdessen am Freitagabend (19.30 Uhr) beim TuS Osdorf einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt an. Wäre der siebte Sieg in Serie schon eine Vorentscheidung im Abstiegskampf? „Das kann man fast so sagen“, meint Trainer Thorben Reibe.

Nach intensiven Wochen im April müsse sein Team am Blomkamp „nochmal bis ans Äußerste gehen“, um zu punkten. Unterdessen stehen beim VfL die nächsten Abgänge fest: Angreifer Jan-Henrik Kaetow wechselt zum TSV Sasel, Mittelfeldspieler Samuel Amoah nach Osdorf.

Rugenbergen erwartet „ein echtes Brett”.

Vor einer schwierigen Aufgabe steht am Freitag (19.30 Uhr) ebenfalls der SV Rugenbergen. Mit dem Tabellenzweiten SC Victoria erwarte die Bönningstedter „ein echtes Brett“, wie Trainer Ralf Palapies glaubt.

„Vicky war bisher die stärkste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison gespielt haben.“ Zuletzt blieb Rugenbergen sieben Mal in Serie ohne Sieg im Vergleich mit der Elf aus Hamburg-Eimsbüttel. Nicht zur Verfügung stehen wird dem SVR an der Hoheluft Abwehrspieler Jan Düllberg, der beruflich verhindert ist.