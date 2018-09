Der erste Sieg ist da : Aufatmen beim Wedeler TSV

Fußball-Oberligist setzt sich mit 3:1 gegen HEBC durch. Zwei Einwechselspieler sorgen für die Entscheidung.

von Kornelius Krüger

17. September 2018, 13:20 Uhr

Wedel | Der Bann ist gebrochen. Die Fußballer des Wedeler TSV haben am achten Oberliga-Spieltag ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Die hiesige Elf setzte sich mit 3:1 (2:1) gegen Aufsteiger HEBC durch.

Dabei erwischte der WTSV einen katastrophalen Start in die Heimbegegnung an der Schulauer Straße. Nach gerade einmal sieben Minuten musste WTSV-Keeper Andre Alves Lopes bereits den Ball aus dem Netz holen. Janek Bundt hatte die Gäste mit dem ersten Angriff in Führung gebracht. „Das war natürlich ein Nackenschlag“, gestand Teammanager Thorsten Zessin.

Wedel zeigt schnelle Reaktion



Zur Freude des Managers zeigten die Hausherren aber die schnelle Reaktion. Nach einer Ecke stieg Innenverteidiger Tim Vollmer am höchsten und nickte zum Ausgleich ein (22.). Der Treffer gab dem TSV Selbstvertrauen, der fortan am Drücker blieb und nach einer knappen halben Stunde die Partie sogar gedreht hatte.

Nach einem feinen Zuspiel von Luis Diaz Alvarez setzte sich Angreifer Marcus Richter im Laufduell durch und vollendete eiskalt zum 2:1. „Wir haben nach dem 0:1 richtig guten Fußball gezeigt und müssen eigentlich mit einem 3:1 oder 4:1 in die Pause gehen“, so Zessin.

Glück beim Elfmeter

Aufgrund der schwachen Chancenverwertung verpasste Wedel allerdings die frühzeitige Vorentscheidung und die Strafe ließ nicht lange auf sich warten. Die Gastgeber bekamen im Mittelfeld keinen Zugriff und letztlich wusste sich Tim Vollmer im eigenen Strafraum nur noch mit einem Foul zu helfen (59.).

Stanislaw Puscharuk trat an, zeigte jedoch Nerven. Der HEBC-Akteur setzte den Ball über den Kasten von WTSV-Torhüter Andre Alves Lopes (59.). „Da hatten wir Glück“, wusste Zessin.

Trainer Domingo mit glücklichem Händchen

Wedel blieb somit in Führung und dank des glücklichen Händchens von Trainer Daniel Domingo war in Minute 83 der erste Liga-Erfolg in trockenen Tüchern. Für die Entscheidung sorgte eine Co-Produktion der eingewechselten Jaques Rodrigues Oliveira und Enzo Simon. Simon nutzte die Vorlage Oliveiras gekonnt zum 3:1-Endstand.

„Uns war klar, dass wir diese Partie unbedingt gewinnen mussten. Die Mannschaft hat dem Druck standgehalten. Auf diesem Erfolg gilt es aufzubauen“, sagte Zessin.