Siek : SV Siek trumpft zum Auftakt groß auf

In der 3. Tischtennis-Bundesliga hat der SV Siek zum Saisonauftakt vor 150 Zuschauern das Derby gegen den TSV Schwarzenbek glatt mit 6:0 gewonnen.

von Sascha Sievers

19. September 2018, 16:42 Uhr

Einen besseren Start in die neue Saison hätte sich Tischtennis-Drittligist SV Siek nicht wünschen können. Vor 150 Zuschauern setzten sich die Stormarner zum Auftakt in heimischer Mehrzweckhalle nach nicht einmal zweistündiger Spielzeit mit 6:0 gegen den chancenlosen TSV Schwarzenbek durch. Balsam auf die Seele der Sieker, die in der Vorsaison lange um den Klassenerhalt hatten zittern müssen.

Applaus gab es von Zuschauern allerdings nicht nur am Ende. Bereits vor Spielbeginn bedachten die Fans der Stormarner Sieks Spielertrainer Wang Yansheng, der für seinen Senioren-Weltmeistertitel bei den Ü 55-Herren in Las Vegas nachträglich vom Verein geehrt wurde, mit Ovationen. Mit Spannung wurde zudem der erste Auftritt des Chilenen Juan Lamadrid im Sieker Trikot erwartet.

An der Seite von Altmeister Wang Yansheng gab der einzige Neuzugang der Stormarner sich im Eingangsdoppel gegen die Brüder Frederik und Moritz Spreckelsen keine Blöße und gewann sicher mit 3:0.

Das zweite Doppel zwischen Valentin Nad Nemdi und Daniel Cords sowie Hartmut Lohse und Sören Wegner war weitaus enger. Doch die Sieker Kombination behielten im fünften Durchgang die Oberhand. Mit der erhofften 2:0-Führung nach den Doppeln ließen die Gastgeber anschließend überhaupt nichts mehr anbrennen. Juan Lamadrid bezwang in seinem ersten Einzel für die Stormarner Frederik Spreckelsen mit 3:1 und deutete dabei sein viel versprechendes Potenzial an. Als dann auch Valentin Nad Nemedi glatt gegen Schwarzenbeks Nummer 1 und Angstgegner Hartmut Lohse gewann, deutete sich bereits ein Debakel für die Gäste an.

Dem Pflichtsieg von Wang Yansheng, der erstmals an Position 3 spielte, über Sören Wegner (3:0), folgte parallel ein 3:1-Erfolg von Daniel Cords über Moritz Spreckelsen, mit dem die Sieker den glatten Gang perfekt machten.