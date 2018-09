Ahrensburg : SSC Hagen lässt die Effizienz vermissen

Die Verbandsliga-Fußballer des SSC Hagen Ahrensburg haben beim SV Todesfelde II eine deutliche 0:4-Schlappe bezogen. Grund: Es fehlte den Stormarnern an der nötigen Effizienz.

von shz.de

23. September 2018, 18:00 Uhr

Zeiten ändern sich: Von 2012 bis 2014 hat der SSC Hagen Ahrensburg noch die erste Mannschaft des SV Todesfelde zum Punktspiel herausgefordert; am vergangenen Wochenende war es in der Fußball-Verbandsliga die Reserve des SVT, die die Schlossstädter empfing. Die Gastgeber demonstrierten beim 4:0 (3:0)-Erfolg ihre Heimstärke – auf eigenem Platz hat der SVT II noch keinen Punkt abgegeben. „Während die Todesfelder quasi aus jeder Chance ein Tor gemacht haben, konnten wir selbst beste Gelegenheiten nicht verwerten“, sagte SSC-Coach Carsten Holst: „Die Effizienz im Abschluss war der große Unterschied“.

Unglücklich für die Stormarner war, dass Finn Rost früh eine Flanke in das eigene Netz lenkte (5.) – es war der Auftakt zu einer verhexten Halbzeit, in der Rico Pohlmann freistehend den Anschlusstreffer verpasste. „Todesfelde hat eine gute und agile Mannschaft“, lobte Holst den Gegner am Ende.

SV Todesfelde II: D. Schramm – Chaumont (63. Pardemann), Holz, Post, Grotherr, Broers, Reimers, P. Möller (74. Wilken), Jueidi, Studt (63. K. Schramm), Koth.

SSC Hagen Ahrensburg: Konrad – Rost, Thun (72. K. Pohlmann), Revera, R. Pohlmann (62. Sosa-Kirchnick), Rusche, Bier, Schaudinn (66. L. Möller), Danger, Schaare, Herklotz.

SR: Fedde (Meldorf). – Z: 70.



Tore: 1:0 Rost (5./ET), 2:0 P. Möller (8.), 3:0 L. Koth (31.), 4:0 Post (55.).