Lübeck : Späte Anreise keine Entschuldigung

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck steckte erst im Stau und kassierte später eine etwas überflüssige erste Saisonniederlage beim TSV Havelse.

von shz.de

17. September 2018, 15:20 Uhr

Entschuldigungen suchte man beim VfB Lübeck nicht. Doch vielleicht sollte man darüber nachdenken, künftig zu Auswärtsspielen hinter Hamburg wieder einen Tag früher anzureisen. Erst nach viereinhalb Stunden Busfahrt und Stau kamen die Regionalliga-Fußballer der Grün-Weißen am Sonntag in Havelse an. Um 13.22 Uhr parkte der VfB-Bus am Stadion in Garbsen ein – weniger als eine Dreiviertstunde vor Spielbeginn. „Das darf keine Ausrede sein“, sagte VfB-Trainer Rolf Landerl, nachdem sein Team die erste Saisonniederlage kassiert hatte. Auch Außenverteidiger Florian Riedel sah es nach dem 1:2 ähnlich. „Es gab viele Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, auch die Anreise nicht. Aber eine Entschuldigung darf das nicht sein“, sagte der Lübecker, der mit seinem Team zuvor als einzige Mannschaft in der Regionalliga Nord noch unbezwungen war.

Landerl sah dann auch einen „teilweise verschlafenen“ Start. „Wir wollten den Kampf, der uns dort erwartet hat, annehmen. Das ist uns aber in den ersten 30 Minuten nicht gelungen“, sagte der Österreicher. Er haderte zudem mit den Gegentoren. „Beim 1:0 haben wir mitgeholfen. Da gab es natürlich eine Zuordnung“, sagte er. „Beim 2:0 waren es Abstimmungsprobleme.“ Riedel ergänzte: „Da haben wir hinten einfach zu hoch gestanden.“

Mit der zweiten Hälfte war man im Lager der Lübecker dann einigermaßen zufrieden, auch wenn es nur noch zum Anschlusstreffer reichte. Riedel: „Wir haben eine Reaktion gezeigt. Am Ende war dann ja sogar noch ein Punkt möglich.“ Auch Landerl befand: „Es war ein Sturmlauf von uns. Wir hatten auch noch Pech mit dem Aluminium.“ Der Trainer übte aber auch Kritik an der Schlussphase: „Wir haben da eher ein Zufallsspiel betrieben. Ich hätte mir gewünscht, dass die Flügel noch öfter frei gespielt werden.“ Riedel wusste: „Wir haben es nicht ruhig genug ausgespielt. Manchmal kam es mir vor, als wenn wir mit dem Kopf durch die Wand wollten.“ Der Coach versprach aber: „Wir sind heute einmal umgefallen, werden aber auch wieder aufstehen.“